Глава Минздрава Камчатки в тяжелом состоянии госпитализирован после ДТП

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в ДТП. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По предварительной информации, ДТП произошло на участке автодороги Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк. В результате аварии Александр Гашков получил перелом ребер и перелом костей таза.

«Министр здравоохранения попал в ДТП, его состояние медики оценивают как тяжелое. Подробности будут позже», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время глава регионального Минздрава находится в Камчатской краевой больнице имени А. С. Лукашевского.

В больницу также были доставлены водитель служебного автомобиля и замначальника отдела по развитию здравоохранения ведомства Денис Федотов.