ДТП с мопедом произошло в Кировском районе Кемерова

Кемеровчанка стала свидетельницей аварии, в ходе которой водитель мопеда столкнулся с легковым автомобилем.

Постоянная читательница VSE42.Ru поделилась с редакцией видеороликом, снятым в Кировском районе Кемерова. Здесь, как рассказала горожанка, произошло ДТП с участием легковушки и мопеда. Последний от удара отбросило на середину проезжей части.

На кадрах также видно детали автомобиля, что позволяет предположить, что столкновение было серьезным. О состоянии обоих водителей в настоящий момент информация отсутствует.

Ранее редакция VSE42.Ru писала об аварии с участием двух легковых автомобилей, произошедшей в Новокузнецке.