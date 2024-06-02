Грузовик со снарядами попал в массовое ДТП под Владимиром

Во Владимирской области военный грузовик, перевозивший снаряды для реактивной системы залпового огня «Ураган» попал в массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По его данным, авария произошла на трассе М-7 «Волга» 31 мая 2024 года. По предварительной информации, несколько грузовиков Минобороны везли снаряды для системы залпового огня «Ураган». Водитель одного из «КамАЗов» врезался во впередиидущий военный грузовик, а тот протаранил легковой Lada Largus. Lada, в свою очередь, врезалась еще в два автомобиля.

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Серьезные травмы получил 61-летний водитель «КамАЗа», спровоцировавший ДТП. Он госпитализирован с переломом грудины и ног. Также травмирована женщина-водитель одной из легковых машин. Снаряды не сдетонировали и будут доставлены к месту назначения.