Сразу несколько ДТП произошло в Кемерове параллельно с мощными пробками

Кемеровские автовладельцы столкнулись с чередой дорожных проблем: мощные пробки в городе из-за ремонта моста, а также сразу две аварии, частично заблокировавшие проезжую часть.

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Пользователи социальной сети Telegram уже несколько дней подряд жалуются на протяженные пробки в Кемерове из-за ремонта Кузбасского моста. Автовладельцы столкнулись с еще одной проблемой: "заторможенное" движение транспорта, как считают горожане, спровоцировало череду ДТП.

Автор публикации сообщил о двух авариях, произошедших на Кузнецком мосту: в одной приняла участие легковушка, прижавшаяся к обочине, в другой сразу несколько машин – этот инцидент удалось снять на видео. На кадрах также видно, что авария оказалась серьезной – на место происшествия прибыла скорая.

ДТП частично заблокировало движение на одной из полос.