В Тульской области пьяный водитель переехал пешехода на свадьбе

В Тульской области произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает 1tulatv со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в деревне Бежка. По предварительным данным, 48-летний водитель на автомобиле марки Reno наехал на 56-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги. Россиянин за рулем машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

В комментарии для журналистов представители Госавтоинспекции Тульской области заявили, что мужчина получил различные травмы, информация об их характере отсутствует. Медики прибыли на место и оказали всю необходимую помощь, но россиянина спасти не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители.

По данным «Тульских известий», инцидент произошел на свадьбе, во время гуляний.

До этого в Алтайском крае пьяный водитель уснул за рулем. Это произошло во время движения и мужчина переехал двоих пешеходов. Оба шли спиной к автомобилю, поэтому не заметили средство передвижения. На данный момент оба находятся в больнице, один из них в коме.