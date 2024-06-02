Три человека погибли в ДТП с авто из свадебного кортежа в Дагестане

В Дагестане автомобиль, входивший в состав свадебного кортежа, попал в ДТП. Погибли три человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня, в Бабаюртовском районе Дагестана.

В ведомстве пояснили, что 21-летний водитель «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

На месте происшествия скончались водитель «Гранты» и двое его пассажиров. Третий пассажир был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу Бабаюртовского района.

Напомним, что в декабре 2022 года 19-летний житель Дагестана на ВАЗ-21144 выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-Benz. Водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров погибли.

Журналисты уточнили, что молодой человек отстал от свадебного кортежа и пытался догнать ушедшие вперед машины.