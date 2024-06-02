Шансонье и «голос Михаила Круга» Казимир погиб в аварии в ДНР

Шансонье, которого именовали «голосом Михаила Круга», Антон Казимир скончался в результате аварии в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал автор проекта «Давай поговорим» Сергей Елисеев.

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По его словам, смертельное ДТП произошло еще в мае в Советском районе Макеевки.

— 26 мая погиб Антон Казимир, ему было всего 44 года, — написал Елисеев в соцсети «ВКонтакте».

Автор также сообщил, что музыкант был в числе пассажиров авто марки «Audi», водитель которой превысил скорость и вылетел с дороги. В ДТП погибли Казимир, водитель машины и еще один человек. Позднее в машине скорой скончался еще один пассажир.

Антон Казимир был победителем разных вокальных состязаний в жанре шансона. Многие критики отмечали, что его голос очень напоминает стиль пения легендарного исполнителя Михаила Круга.

По словам Казимира, именно он исполнял партии Круга в альбоме «Тебе, моя последняя любовь» супруги артиста — Ирины Круг. Эта пластинка стала отправной точкой во взлете карьеры певицы. Однако Ирины Круг не была согласна с заявлениями Казимира и обвиняла его во лжи.