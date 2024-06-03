Автомобиль задавил отца с двумя детьми на переходе в российском регионе

В Нальчике автомобиль сбил отца с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Трое пешеходов получили несовместимые с жизнью травмы, также пострадали водитель и пассажир автомобиля — их госпитализировали. По информации следователей, авария произошла на улице Канукоева. Там автомобиль задавил мужчину и двух его детей, а затем столкнулся с другой машиной.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе автотехнической, судебно-медицинских, устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего», — сообщили в СК.

Ранее на Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы 44-летняя женщина на Mitsubishi сбила мать с младенцем в коляске. В момент аварии девушка с ребенком пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.