Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье

Столкновение четырех транспортных средств произошло на трассе М-2 в Подмосковье, в результате один человек погиб, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП случилось в 15:25 на 78-м км автодороги М-2 "Крым".

"Произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб и двое получили телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, по предварительным данным, в ДТП попали грузовик, две легковые машины и мотоцикл.