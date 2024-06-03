Названы подробности ДТП со свадебным кортежем в Дагестане

В Дагестане одна из машин свадебного кортежа попала в ДТП. Ее водитель, лучший друг жениха, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, рассказала Милана, двоюродная сестра невесты. Об этом пишет «Московский комсомолец»

По ее словам, жених с друзьями по традиции заехал в банкетный зал за невестой, где прошло краткое застолье. Затем молодые люди сели в автомобили и на большой скорости «помчались в другой банкетный зал, где и должно было грянуть веселье».

Журналисты отметили, что на кадрах с камер видеонаблюдения свадебный кортеж на большой скорости едет по узкому участку дороги. Три первых машины благополучно проезжают мимо грузовика, четвертая попадает в аварию и практически разлетается на куски.

«Погибли молодые ребята, всем по 21-22 года. Их жизнь только началась. Парню, который в больнице, вообще только 20 лет», — пояснила Милана.

Девушка уточнила, что все автомобили сразу же свернули на обочину и остановились. Молодежь подбежала к ребятам и увидела «страшную картину». Она добавила, что помочь «удалось только тому, кто сидел с краю на пассажирском месте».

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

По ее словам, родственники обвинили в катастрофе водителя «Лады», так как он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Она заметила, что другие ребята были не в лучшем состоянии и также могли попасть под удар.

По данным газеты, водитель грузовика не пострадал. Молодой мужчина, которого госпитализировали в больницу, находится в реанимации. Врачи пытаются спасти ему жизнь.