Автомобиль сбил двух мальчиков на электросамокате на Волгоградском проспекте

Двое детей на электросамокате столкнулись с автомобилем на Волгоградском проспекте, один мальчик пострадал. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Сегодня девятилетний мальчик, управляя электросамокатом, и его 10-летний друг пересекали Волгоградский проспект вдвоем на одном средстве передвижения вне пешеходного перехода. В результате электросамокат с детьми столкнулся с автомобилем», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пострадал 10-летний мальчик.

«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего взяла под контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа», – отметили в пресс-службе.