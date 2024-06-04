Грузовик не заметил толпу студентов на обочине и сбил их на скорости

Крупная авария произошла на севере Аргентины, сообщает Elterritorio. Фургон сбил 10 студентов на обочине. Одна из пострадавших погибла.

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Студенты стояли на обочине из-за поломки автобуса и сигнализировали с помощью телефонов, но грузовик не заметил их. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция, одна из пострадавших умерла по дороге в больницу, остальных доставили в медучреждения. Некоторые получили серьезные травмы.

Ранее пятеро подростков из Байкита Красноярского края угнали отцовскую «Волгу». Дети не справились с управлением и вылетели в кювет. В результате ДТП двое подростков погибли на месте до приезда скорой помощи, всем участникам аварии от 13 до 14 лет. Двоих удалось спасти, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один отделался небольшими повреждениями.

До этого грузовой поезд совершил столкновение с мопедом в Шатковском округе Нижегородской области. В результате происшествия погиб 17-летний подросток. Мальчик выехал на переезд Поя — Шатки перед стремительно приближающимся поездом. Водитель успел нажать на кнопку экстренного торможения, однако столкновения избежать не удалось.