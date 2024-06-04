Сотрудники ГАИ организовали проверку после появления видеозаписи, на которой кортеж посла Польши в России Кшиштофа Краевского предположительно трижды нарушил правила дорожного движения в Свердловской области.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что инспекторы внимательно изучают видео из соцсетей, где снято движение нескольких автомобилей, предположительно, из кортежа польского посла Кшиштофа Краевского. На видео видно, что два автомобиля пересекают «двойную сплошную», а третья заезжает на «встречку». На всех трех автомобилях заметны красные дипломатические номера, принадлежащие Польше.

«Инспекторы устанавливают личности водителей и принимают меры административного воздействия в отношении виновных», — заявили в ведомстве.



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Посол Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Его сопровождали четыре охранника. Дипломат посетил мемориал польским ссыльным. По неофициальной информации, нарушение ПДД произошло на Режевском направлении, откуда возвращался Краевский.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге генконсульство Белоруссии заняло кабинеты украинского диппредставительства.