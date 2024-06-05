Китайский кроссовер GAC загорелся во время движения под Саратовом

Китайский внедорожник GAC GS5 вспыхнул на трассе в Саратове. Как сообщает Telegram-канал «Shot Проверка», автомобиль 2022 года выпуска супруги приобрели всего месяц назад для служебных целей.

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По данным канала, мужчина и женщина ехали по трассе, когда из-под капота внезапно начал валить дым. Они остановились, подняли крышку капота и увидели очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувшее возгорание удалось сразу потушить — никто не пострадал. По предварительной информации, у кроссовера протекала топливная магистраль.

В Москве загорелся автомобиль такси

Напомним, что аналогичный случай произошел в мае на трассе М-12 — GAC загорелся, когда мужчина вместе с супругой ехал от родственников из Оренбурга в Москву. Во время поворота на заправку из-под капота повалил дым, после чего сразу же загорелась водительская дверь. У автомобиля также отказали тормоза и заело водительский ремень.

У машины полностью выгорело дно и двигатель. Водитель попал в больницу с ожогами. Он обратился к дилеру и производителю GAC, которые пообещали провести экспертизу.