В Волгограде ищут скрывшегося с места аварии водителя ВАЗа

Серьезное ДТП случилось в областной столице накануне вечером.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД, 42-летняя водитель за рулем машины «Лада Гранта» 4 июня двигалась по ул. Землянского в Центральном районе со стороны проспекта Ленина. В 19.15 она не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Сузуки Витара».

За рулем второй иномарки оказался 19-летний молодой человек. В результате этой аварии оба водителя были доставлены в медицинское учреждение.