В Севастополе в ДТП погиб подросток на мотоцикле

Несовершеннолетний пассажир мотоцикла погиб и двое водителей пострадали в ДТП в Севастополе с легковым автомобилем, сообщили в УМВД России по городу.

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"По предварительным данным Госавтоинспекции Севастополя, 14-летний водитель, управляя мотоциклом Kayo, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с учебным легковым автомобилем Ford, под управлением 31-летней девушки, проходящей обучение вождению с инструктором, которые двигались во встречном направлении по своей полосе. В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался 15-летний пассажир мотоцикла", - говорится в распространенном сообщении.



Водитель мотоцикла и обучающаяся вождению девушка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).