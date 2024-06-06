В Чехии в результате столкновения поездов погибли четыре человека

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в чешском городе Пардубице погибли не менее четырех человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщил новостной портал iDNES.cz, ссылаясь на экстренные службы.

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По данным портала, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. На месте происшествия работают поисково-спасательные службы, задействованы 36 пожарных расчетов и два вертолета. Пассажирский поезд компании Regio Jet следовал из Праги в город Кошице на востоке Словакии, он вез более 300 пассажиров. Столкновение произошло в 22:53 по местному времени. Наибольшие повреждения получил первый вагон пассажирского поезда, где находилось около 20 человек. Руководитель службы спасателей Пардубицкого края Игор Паар подтвердил, что погибли четыре человека. Точное количество пострадавших будет известно после завершения спасательных работ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования семьям погибших, назвав столкновение поездов в Пардубице "большим несчастьем". Глава МВД Чехии Вит Ракушан также направился на место происшествия вместе с министром транспорта Мартином Купкой.