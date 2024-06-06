На Кузбассе в ДТП с двумя трамваями пострадали 30 человек

6 июня около 07:30 утра по местному времени (в 03:30 по московскому) произошло ДТП с двумя трамваями на шоссе Логовое в Кемерово в Кемеровской области. Об этом сообщает следственный комитет области в официальном телеграм-канале.

В салонах трамваев, которые столкнулись, находились пассажиры. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия в СК возбудили уголовное дело по 2 части 238 статьи УК РФ, подразумевающей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего и проведения неотложных следственных действий.