Умер один из пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове

Один человек скончался после ДТП с двумя трамваями в Кемерове, врачи не смогли ему помочь. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Анисимов.

Сегодня утром на Логовом шоссе в городе Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали, по последним данным, 67 человек, трое из них находились в тяжелом состоянии. Десять человек из получивших травмы самостоятельно обратились в травмпункт.

По словам главы города, несмотря на все усилия врачей, одному из пострадавших в ДТП помочь не удалось.

«Скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение», - заявил Дмитрий Анисимов.



Среди возможных причин аварии рассматриваются человеческий фактор и техническая неисправность. Об этом со ссылкой на Кемеровскую электротранспортную компанию пишет RT.

Там подчеркнули, что ДТП произошло на сложном участке с большим уклоном. При этом перед тем, как выйти на линию, трамвай прошел техосмотр и отработал один рейс.

«Трамвай 2021 года выпуска. За рулем находилась водитель, которая работает с октября 2023 года. За время своей работы зарекомендовала [себя] исключительно с положительной и ответственной стороны», - пояснил ТАСС представитель компании.



По факту ДТП Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), пишет «Коммерсант».

В настоящее время трамваи №3 и №10 на правом берегу движутся по укороченному маршруту – до ДК шахтеров. В мэрии отметили, что проезд в них бесплатный.