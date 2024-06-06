Анисимов: число пострадавших после ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 108

Число пострадавших после ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 108 человек. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов. При этом, по его данным, уже 60 пострадавших врачи выписали домой. Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Трамвай врезался в другой на полной скорости. Одного пострадавшего врачи спасти не смогли. Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения двух трамваев в Кемерове могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья". Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке. После инцидента стало известно, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.