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Из больниц Кемерова выписали 96 пострадавших в ДТП с трамваями

КЕМЕРОВО, 6 июня. /ТАСС/. Травмы в ДТП с трамваями в Кемерове получили 117 человек, 96 из них направлены на амбулаторное лечение. Госпитализирован 21 человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Из больниц Кемерова выписали 96 пострадавших в ДТП с трамваями
© РИА Новости

"96 человек отпущены домой, находятся под амбулаторным наблюдением. На госпитализации сегодня находится 21 человек, у нас один человек добавился, потому что потребовалось дополнительное обследование. Те, кто сейчас в стационаре, находятся в стабильном состоянии, все с ними будет хорошо", - написал он в своем Telegram-канале.

ДТП
Дмитрий Анисимов