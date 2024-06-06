Из больниц Кемерова выписали 96 пострадавших в ДТП с трамваями

КЕМЕРОВО, 6 июня. /ТАСС/. Травмы в ДТП с трамваями в Кемерове получили 117 человек, 96 из них направлены на амбулаторное лечение. Госпитализирован 21 человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

"96 человек отпущены домой, находятся под амбулаторным наблюдением. На госпитализации сегодня находится 21 человек, у нас один человек добавился, потому что потребовалось дополнительное обследование. Те, кто сейчас в стационаре, находятся в стабильном состоянии, все с ними будет хорошо", - написал он в своем Telegram-канале.