Минтранс назвал две причины ДТП с трамваями в Кемерове

Авария с трамваями в Кемерове могла произойти по нескольким причинам. Таким мнением поделился замглавы Минтранса Валентин Иванов, пишет Life со ссылкой на Shot.

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«Может быть, отказ технических средств, может быть, человеческая причина», — заявил он.



Он добавил, что пострадавшим в результате ДТП была оказана необходимая помощь. По словам Иванова, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, нужно выяснить точные причины аварии.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Трамвай врезался в другой на полной скорости.

По данным Минздрава, в аварии пострадали 90 человек.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения двух трамваев в Кемерове могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».