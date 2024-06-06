В Ленинградской области Ford чуть не зацепило колесом, которое отвалилось от проезжающего мимо лесовоза. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Вот так пытаешься сбежать от городской суеты, а попадаешь в «Пункт назначения» по дороге из Кусино в Зуево — из эффектов не только лесовоз с открытым кузовом, но и отвалившееся колесо», — говорится в публикации.



На кадрах видно, что лесовоз быстро едет по трассе, затем у него отваливается колесо, которое делает «круг» вокруг автомобиля Ford, двигавшегося по «встречке».

До этого, накануне ПМЭФ-2024, произошла авария с премиальным российским автомобилем Aurus Komendant. По данным СМИ, девушка на Mitsubishi не выдержала дистанцию и влетела в представительское авто у Апраксиного двора на Садовой. По словам очевидцев, Aurus за 46 млн рублей в ДТП визуально не пострадал. Инспекторы ГАИ оформили протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.