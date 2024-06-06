Автозак перевернулся в Донецке

В Донецке перевернулся автозак, который двигался по дорогам города с включенным спецсигналом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash на Донбассе.

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По данным канала, все случилось на Ленинском проспекте. Предварительно, машину не пропустил внедорожник. Как сообщают очевидцы, удар при ДТП был очень сильным, но люди из автозака выбрались самостоятельно.

Пострадавших нет.

Ранее помощница судьи окружного суда Салехарда попала в аварию с автозаком, который перевозил подозреваемого в расправе с включенной сиреной и маячками. Инцидент произошел на улице Матросова — 28-летняя девушка на автомобиле Kia Sportage не пропустила служебный автомобиль на перекрестке и протаранила его сбоку.