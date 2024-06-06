Ребенок на самокате столкнулся с машиной в Петербурге

В Петербурге произошло ДТП с участием ребенка на самокате. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного. Предположительно, мальчика сбила красная иномарка, после чего пострадавший отлетел на тротуар. Информация о деталях произошедшего отсутствует.

На кадрах с места инцидента заметно, что самокат лежит в нескольких метрах от машины. На месте находятся медики. Специалисты госпитализировали ребенка. На данный момент он находится в тяжелом состоянии, о характере травм не сообщается.

До этого в Москве заметили двоих детей, которые пытались пересечь дорогу в неположенном месте на одном самокате. В результате мальчики девяти и десяти лет столкнулись с машиной. В результате младший из участников ДТП пострадал, но о его травмах не сообщается.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Процесс находится на контроле у прокуратуры региона.