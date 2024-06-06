В Москве перевернулся автозак с заключенными

На юго-западе Москвы по неизвестным причинам перевернулся автозак с людьми. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 июня, на Люблинской улице. Официальные лица пока его не прокомментировали.

На кадрах видна спецтехника: машины скорой помощи, полиции, пожарных. Также заметен лежащий на боку спецавтомобиль. Видимых повреждений на нем нет.

Журналисты заметили, что в автозаке предположительно находились заключенные. Их эвакуировали через люки в крыше.

Напомним, что ДТП с автозаками в России ранее также происходили. Так, 6 марта 2022 года в Москве перевернулся автозак с задержанными. Из машины людям пришлось выбираться через люк.