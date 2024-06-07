Три человека погибли и 19 пострадали в аварии с вахтовой машиной в Забайкалье

Три человека погибли и еще 19 пострадали в аварии с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края. Об этом сообщило в пятницу, 7 июня, Министерство здравоохранения региона.

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— По предварительным данным, пострадало 19 человек, трое погибших, — сказано в сообщении.

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В настоящее время на месте ДТП работают шесть бригад скорой помощи, также сформирована бригада хирургического профиля. Состояние пострадавших уточняется, передает ТАСС.

6 июня автомобиль столкнулся с мотоциклом на 51-м километре Калужского шоссе в районе поселения Вороново. На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших находится на уточнении.

Другое ДТП произошло в конце мая. На Лужнецкой эстакаде случилась авария с участием двух автомобилей и мотоцикла.