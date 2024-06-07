В Кемерове задержали предполагаемых виновников ДТП с двумя трамваями

Полиция задержала двух подозреваемых по делу о ДТП, в результате которого столкнулись трамваи. Об этом сообщает СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в своем Telegram-канале.

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«Задержаны директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания». <...> По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая», — говорится в публикации.



Задержанным должна определить меру пресечения в ближайшее время. По информации Telegram-канала Baza, на месте ДТП нашли части тормозной системы одного из трамваев.

6 июня на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, авария произошла около 7:30 (3:30 мск). По последним данным, в результате ДТП пострадали более 100 человек.

Очевидцы ДТП и пассажиры трамвая, который потерял управление, говорят, что у него отказали тормоза, из-за чего он разогнался на склоне. На повороте из открывшихся дверей вылетели два человека, после этого вагон врезался в другой стоящий трамвай.