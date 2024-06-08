Врезавшийся на мопеде в мусорный бак подросток погиб в Ленобласти

В Ленобласти подросток врезался в мусорный бак. От полученных травм он скончался.

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Во Всеволожском районе Ленобласти на автодороге Кузьминки – Островки 13-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и совершил наезд на мусорный бак.

В результате ДТП подросток-водитель погиб, уточняется, что он был в шлеме, который от удара раскололся. 14-летний пассажир мотоцикла получил тяжелые травмы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.