В Ставрополе на пешеходном переходе сбили двух школьниц
Водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Ставрополе, обе девушки доставлены в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.
"В Ставрополе злостный лихач совершил наезд на двух школьниц на пешеходном переходе. По предварительным данным, сегодня, 7 июня, около 8 вечера на проспекте Российском водитель автомобиля Ford Focus проигнорировал запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом и допустил наезд на двух школьниц, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал для пешеходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14-летние девочки доставлены в медицинское учреждение для обследования на предмет наличия травм.
"Наезд совершил 35-летний житель Шпаковского округа, который за последние два года 13 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, в момент ДТП был трезв. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства автоаварии", - уточнили в ведомстве.