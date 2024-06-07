В Ставрополе на пешеходном переходе сбили двух школьниц

Водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Ставрополе, обе девушки доставлены в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.

"В Ставрополе злостный лихач совершил наезд на двух школьниц на пешеходном переходе. По предварительным данным, сегодня, 7 июня, около 8 вечера на проспекте Российском водитель автомобиля Ford Focus проигнорировал запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом и допустил наезд на двух школьниц, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал для пешеходов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что 14-летние девочки доставлены в медицинское учреждение для обследования на предмет наличия травм.