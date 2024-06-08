Два человека погибли в ДТП с автобусом в Алтайском крае

В Алтайском крае два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом.

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В Алтайском крае на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Mazda.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и его знакомая.

По данному факту организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.

На контроль поставлен ход расследования уголовного дела, сообщает прокуратура Алтайского края.