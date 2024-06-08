На Кубани машина попала в ДТП и перевернулась из-за залетевшей в салон пчелы

В Абинске ребенок пострадал в ДТП, которое произошло из-за влетевшей в салон автомобиля пчелы. Об этом сообщает полиция Кубани.

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На днях на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошла авария с опрокидыванием транспортного средства. 32-летняя автомобилистка рассказала, что потеряла управление, потому что в салон ее машины залетела пчела. Женщина испугалась насекомого и резко повернула руль, в результате автомобиль ВАЗ-2115 ушел в занос и перевернулся.

По данным УМВД, ДТП случилось, так как женщина-водитель не выбрала безопасную скорость движения, при этом ее шестилетний ребенок сидела на заднем сидении без детского кресла. Юный пассажир был госпитализирован после аварии с тяжелыми травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.