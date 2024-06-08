Водитель Maserati сбил детей на остановке в Подмосковье

В Подмосковье водитель автомобиля Maserati сбил двух детей на остановке общественного транспорта. Один ребенок погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в субботу, 8 июня, в районе деревни Киселево, на 28 км трассы Уваровка-Семеновское-Кусково.

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Водитель Maserati не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, в которой находились два ребенка.

«В результате ДТП мальчик 2011 г.р. погиб, мальчик 2014 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.



Устанавливаются обстоятельства произошедшего. О судьбе водителя не сообщается.