Под Петербургом КамАЗ врезался в автобус с 15 пассажирами

Авария произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области, пострадали пятеро пассажиров. Об этом сообщает региональное управление МВД.

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ДТП произошло в субботу, 8 июня в 16:36 на 67 километре автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи».

Водитель КамАЗа поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Он не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении рейсовому автобусу с 15 пассажирами.

«В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров», — сообщили в МВД.



Два человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, еще трое — лёгкие травмы, им оказали помощь на месте.

Водители транспортных средств не пострадали. За рулем грузовика находился 29-летний мужчина, автобусом управлял 39-летний.

На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что серьезно пострадала передняя часть автобуса, ее смяло от удара.