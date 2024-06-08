Три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе М1 «Беларусь»

Три человека погибли в результате ДТП с участием грузовика на трассе М1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«Сегодня примерно в 18:20 на 60 км автодороги М1 «Беларусь» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Nissan, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В Результате ДТП три человека погибли, среди них ребенок, еще один несовершеннолетний получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.



Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.