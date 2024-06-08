СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленобласти

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту небезопасного оказания услуг после столкновения КамАЗа и рейсового автобуса с 15 пассажирами, рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по региону. В ДТП травмы получили пять человек.

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По данному факту следственным отделом по городу Сосновый Бор СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении.



8 июня в 16:36 на автодороге Сосновый Бор — Санкт-Петербург, на перекрестке Красная Горка, произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем КамАЗ. По версии МВД, в результате ДТП пострадало около 10 человек. Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.

До этого девушка на BMW 328 сбила 15-летнюю школьницу. ДТП произошло днем 7 июня на Суздальском шоссе в Петербурге в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка-подросток попала под колеса, когда переезжала на дорогу на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.