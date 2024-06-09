В Москве на Новорязанском шоссе микроавтобус врезался в грузовик

На Новорязанском шоссе в Москве произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика для уборки улиц. Авария случилась в районе Котельников.

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«ДТП произошло на Новорязанском шоссе в районе Котельников на дороге в сторону Московской области», - сообщают «Известия».



На кадрах, попавших в сеть, видно, что микроавтобус въехал в грузовик. Передняя часть микроавтобуса оказалась смята из-за удара. О пострадавших в результате аварии не сообщается, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.