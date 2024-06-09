В Кузбассе легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом
В Новокузнецком районе Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом.
Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
«В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Ещё два человека пострадали.
Ранее Следственный комитет в Ленобласти возбудил уголовное дело после столкновения КамАЗа и автобуса с 15 пассажирами.