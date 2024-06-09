В Кузбассе легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом

В Новокузнецком районе Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом.

Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.



Ещё два человека пострадали.

Ранее Следственный комитет в Ленобласти возбудил уголовное дело после столкновения КамАЗа и автобуса с 15 пассажирами.