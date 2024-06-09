В Сочи микроавтобус врезался в КамАЗ дорожных служб. Погибла стюардесса авиакомпании Nordwind. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 июня.

В пресс-службе пояснили, что экипаж рейса N4-520 «Курган — Сочи» после полета проследовал в микроавтобус и направился в гостиницу.

«В результате [ДТП] погибла бортпроводница, двоих членов экипажа госпитализировали. В настоящий момент ведется расследование», — отметили в компании.



В Nordwind выразили соболезнования родным стюардессы, заявили о готовности оказать необходимую помощь следствию. Также в компании пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что сотрудники дорожных служб не поставили на дороге специальное ограждение, а водитель микроавтобуса не заметил припаркованный на дороге грузовик.