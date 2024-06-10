Возле Химок на МКАД произошло смертельное ДТП с грузовиком
На 76 км МКАД грузовик опрокинулся на проезжей части, сообщает столичная Госавтоинспекция. Водитель большегруза погиб на месте.
По предварительным данным на 76 км внутренней стороны МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжую часть. В результате дорожной аварии водитель грузовика от полученных травм скончался на месте, — сообщили в ГАИ.
Департамент транспорта Москвы рассказывает об ограничении движения на северном участке кольцевой автодороги.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.