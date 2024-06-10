Возле Химок на МКАД произошло смертельное ДТП с грузовиком

На 76 км МКАД грузовик опрокинулся на проезжей части, сообщает столичная Госавтоинспекция. Водитель большегруза погиб на месте.

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По предварительным данным на 76 км внутренней стороны МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжую часть. В результате дорожной аварии водитель грузовика от полученных травм скончался на месте, — сообщили в ГАИ.



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Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.