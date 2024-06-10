В России автомобиль на полной скорости протаранил АЗС и попал на видео

В Ростове-на-Дону автомобиль протаранил магазин автозаправочной станции (АЗС). Момент аварии попал на видео, его публикует Telegram-канал «Don Mash».

На кадрах видно, как черное авто на полной скорости таранит магазин. От силы удара она влетает внутрь и сносит двух людей, стоящих у прилавка. Судя по кадрам, одна из посетительниц АЗС оказывается заблокирована между прилавком и автомобилем — ей спешат на помощь очевидцы и работники. Видеозапись заканчивается тем, что автомобиль загорается, а помещение окутывает дымом.

По данным канала, пострадали три человека, двое из которых — посетители АЗС. Из магазина на заправке на Силикатном переулке получивших трамвы госпитализировали, подробностей об их состоянии не приводится. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля не справился с управлением.

Ранее в Кабардино-Балкарии от взрыва автомобиля на газозаправочной станции (ГЗС) пострадали три человека. Очевидцы рассказали о мощном хлопке, причины случившегося еще устанавливаются.