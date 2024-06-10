Стали известны подробности ДТП с Maserati в Подмосковье

Водитель Maserati, сбивший детей на остановке в Московской области, был лишен прав до 2025 года. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, заседание по делу проходило в Можайском суде. Журналисты спросили 27-летнего обвиняемого о том, почему он сел за руль в пьяном виде. Сергей Иванов не ответил корреспондентам СМИ, а обратился к матери погибшего ребенка и заявил, что «ему нет оправдания».

Друзья мужчины, приехавшие поддержать его в суд, присутствовали в зале в масках.

В ходе заседания выяснилось, что ранее автолюбитель был привлечен к административной ответственности в виде лишения прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, сторона обвинения подчеркнула, что он имеет склонность к опасному вождению.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК за управление транспортным средством лишенным прав лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть и травмирование детей. По этой статье обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, что ДТП произошло в субботу днем, 8 июня, на 28-м километре дороги Уваровка – Семеновское – Кусково у деревни Киселево.

Суд арестовал водителя, влетевшего в детей на автобусной остановке в Можайске

Водитель иномарки ехал на скорости 280 км/ч, хотя при этом на дороге было установлено ограничение скорости 40 км/ч, не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта, в которой находились дети. Один ребенок погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.