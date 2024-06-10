В Воронеже автобус сбил женщину на остановке

Женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта в Воронеже, сбил автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня в 08:08 мск у дома 2 по улица Генерала Перхоровича Воронежа 53-летний водитель автобуса "ГАЗ", следуя по маршруту 50, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на стоявшую на остановке общественного транспорта 43-летнюю женщину", - говорится в сообщении.



Женщина получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.