В Башкирии два человека погибли в ДТП

Два автомобиля столкнулись на трассе в Республике Башкортостан, в результате два человека погибли на месте аварии. Еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы, сообщила в своем телеграм-канале республиканская прокуратура.

"По предварительным данным, <…> на 180-м км дороги Уфа - Оренбург недалеко от села Зирган столкнулись транспортные средства марок Kia Sportage и Renault Arkana. В результате ДТП двое взрослых и ребенок из "Рено" доставлены в медицинское учреждение, водитель и пассажир другого автомобиля скончались от полученных травм", - отмечается в сообщении.



Госавтоинспекция Башкирии в своем телеграм-канале уточнила, что с различными травмами госпитализированы водитель и два пассажира, в том числе 9-летний ребенок.

"По предварительным данным, 63-летний водитель, управляя автомобилем Kia, допустил столкновение с Renault Arkana", - говорится в сообщении.



На месте аварии работают правоохранители и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.