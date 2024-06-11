Ребенок погиб в ДТП с питбайком в Свердловской области

В Свердловской области в результате ДТП девятилетний мальчик погиб, а его 20-летний брат оказался в коме.

В поселке Пионерский Талицкого района Свердловской области 20-летний водитель кроссового мотоцикла, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю, двигающемуся по главной дороге, и столкнулся с ним.

В результате ДТП девятилетний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель питбайка, брат погибшего, в состоянии комы госпитализирован.

Уточняется, что в момент аварии байкеры не использовали защитную экипировку. Водитель мотоцикла не имеет прав управления.

По факту происшествия проводится расследование, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.