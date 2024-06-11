Грузовик столкнулся с легковушкой на 87-м километре МКАД

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на внутренней стороне 87-го километра МКАД. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Авария произошла в районе 91-го съезда Осташковского шоссе. Экстренные службы выясняют обстоятельства ДТП.

— Движение в районе аварии затруднено, — отметили в пресс-службе.



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Другая авария произошла 10 июня на Каширском шоссе. В районе дома № 78а загорелся грузовой автомобиль.