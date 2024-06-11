В Калуге мужчина на электросамокате сбил женщину с грудным ребенком, а затем скрылся с места аварии. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 11 июня на улице Суворова. Самокатчик ехал по тротуару и допустил наезд на женщину, у которой на руках был грудной ребенок. После аварии россиянку с малолетним доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка.

По информации Telegram-канала «Типичная Калуга», очевидцы рассказали, что после аварии наехавший на женщину с ребенком мужчина скрылся с места происшествия. После произошедшего у матери и малолетнего диагностировали травмы средней степени тяжести.

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До этого в Томске ребенок попал в больницу после столкновения с самокатчиком. 36-летний мужчина на электросамокате врезался в шестилетнего мальчика, который катался на велосипеде.

Пенсионерка попала в больницу после наезда на нее самокатчика в Екатеринбурге

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