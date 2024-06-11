В ДНР в автомобильной аварии погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения двух машин в ДНР. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

"Вечером на трассе Донецк - Амвросиевка вблизи поселка Кутейниково столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека: один мужчина и две женщины. Требовалась деблокировка двух погибших водителей", - сказано в Telegram-канале МЧС региона.



Сотрудники МЧС России при помощи шанцевого инструмента деблокировали тела 44-летней женщины и 42-летнего мужчины из кузовов автомобилей.