На Кубани произошло массовое ДТП по дороге к морю

Смертельная авария с участием четырех автомобилей произошла во вторник под городом Горячий Ключ на федеральной автодороге М-4 "Дон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

© Российская Газета

По предварительным данным правоохранителей, сегодня в 16 часов на 1405-м километре обычно полностью загруженной в любое время суток ведущей к Черному морю федеральной трассе водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и допустил попутное столкновение с легковым Renault (именно в этот момент водитель иномарки собирался повернуть налево), а также боковое столкновение с "Газелью".

Затем от удара Renault отбросило на двигавшийся во встречном направлении легковой автомобиль Toyota.

В результате ДТП водитель и пассажир Renault погибли на месте столкновения, а водителя и пассажира Toyota врачи госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники полиции проводят проверку по поводу тяжело аварии.