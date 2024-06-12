Снявший "Черный мерседес" Аркадиуш Томяк погиб в ДТП

Днем 10 июня на 56-м году жизни трагически погиб Аркадиуш Томяк.

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Томяк в первую очередь был известен как один из самых востребованных современных польских кинооператоров, на его счету - не менее двадцати наград и номинаций.

Фильмография Томяка - порядка сотни проектов, около семидесяти сериалов и кинокартин он снимал как оператор.

Как передает портал Fakt, Томяк погиб по пути на фестиваль "Кино и молодежь" в свой родной город Кошалин.

По информации СМИ страны, иномарка врезалась в заднюю часть автомобиля оператора, совершая запрещенный обгон, от удара "Тойоту" Томяка выбросило на встречную полосу, где ее смял грузовик. Машина загорелась, кинематографист сгорел заживо.

Друзья, коллеги и организаторы фестиваля, на который направлялся Томяк, подтверждают в соцсетях трагические сообщения. Прокуратурой начато расследование.

Аркадиуш Томяк родился в 1969 году. В кинобизнесе - с 1990-х: "Черный мерседес", "Девушка из шкафа" (18+), "Колыбельная", "Тишина", "Ловец душ".